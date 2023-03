Agora parece ser de vez: Jesualdo Ferreira deixa o Zamalek

Clube do Egito anunciou esta quarta-feira a saída do treinador. Em janeiro também tinha deixado o cargo, mas voltou pouco depois.

Jesualdo Ferreira já não é treinador do Zamalek. O clube do Egito anunciou esta quarta-feira a saída do treinador português, à semelhança do que já havia acontecido em janeiro passado, mas com o técnico a regressar ao cargo poucas semanas depois.

"Obrigado Jesualdo por tudo o que fizeste pelo nosso clube. Desejamos-lhe sucesso em tudo o que está por vir", escreveu o Zamalek nas redes sociais.

A equipa ocupa atualmente o quinto lugar no campeonato do Egito, com 33 pontos em 20 jornadas. Lidera o Al-Ahly, com 44.

Jesualdo Ferreira, 76 anos, já tinha orientado o clube anteriormente na carreira, depois de treinar o Braga. Conquistou, tudo somado, dois campeonatos e duas Taças do Egito.