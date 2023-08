Renato Sanches tem novo clube para 2023/24: "Apesar de ainda ser jovem..."

Médio internacional português oficializado como reforço da Roma esta quarta-feira.

Renato Sanches já é oficialmente jogador da Roma. O médio internacional português foi esta quarta-feira apresentado por empréstimo do PSG, com cláusula de compra obrigatória "sob determinadas condições", informou o clube que tem Mourinho como treinador.

"Já há algum tempo que acompanhamos com atenção o perfil do Renato Sanches. Apesar de ainda ser jovem, já desenvolveu o hábito de vencer em todas as competições", disse o diretor geral Tiago Pinto. "Renato tem qualidades técnicas e físicas que se integram perfeitamente no nosso meio-campo, tornando-o ainda mais competitivo", completou.

Sanches, 25 anos, deu nas vistas ao serviço do Benfica, passando depois por Bayern, Swansea, Lille e PSG, onde chegou na época passada e fez 27 jogos e dois golos.

Recorde-se que para o meio-campo chegou também Leandro Paredes, outro jogador com passagem pelo PSG e apresentado esta quarta-feira.