Agora é oficial: Corinthians confirma Vítor Pereira como treinador

Treinador português foi anunciado esta quarta-feira.

Vítor Pereira está confirmado como novo treinador do Corinthians, juntando-se ao lote de treinadores portugueses no Brasileirão, onde já estavam Paulo Sousa (Flamengo) e Abel Ferreira (Palmeiras). O anúncio foi feito pelo clube com um vídeo nas redes sociais, onde surge o presidente Duilio Monteiro Alves.

"No futebol, as decisões não são simples. Não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um treinador que foi campeão por onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, novo técnico do Timão. Vai, Corinthians", afirmou o dirigente.

Vítor Pereira, 53 anos, estava livre depois de ter deixado Fenerbahçe, da Turquia. Regista ainda passagens por Shanghai SIPG (China), 1860 Munique (Alemanha), Olympiacos (Grécia) e Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), sem esquecer, em Portugal, Sanjoanense, Espinho, Santa Clara e FC Porto, onde foi bicampeão.