Agente de Mário Rui: "Se chegarem ofertas, vamos pedir uma transferência"

O representante de Mário Rui confirmou que o lateral esquerdo português poderá deixar o Nápoles neste mercado, arrasando o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, por não ter valorizado o jogador nas negociações com vista à sua renovação de contrato.

Mario Giuffredi, agente de Mário Rui, confirmou esta terça-feira que o lateral esquerdo português poderá deixar o Nápoles neste mercado, depois de ambas as partes não terem chegado a acordo para renovar o seu contrato, que é válido por mais duas temporadas.

Em declarações à TV Play, o representante do internacional português garantiu que a sua intenção "sempre foi ficar" no campeão italiano, mas esse plano acabou por mudar devido à revolta que sentiu durante as negociações para a renovação, em que não se sentiu valorizado pelo presidente do clube.

"Eu quero clarificar que o Mário Rui quer continuar no Nápoles e que essa foi sempre a sua intenção. Pedimos para estender o contrato por um ano [até 2026], aceitando uma pequena redução salarial, o que por si só é inicial, tendo em conta que após a conquista de um campeonato, tende a haver um aumento de salários. A nossa oferta mostra o amor que ele sente pelo Nápoles", começou por contextualizar.

"Eu informei o presidente Aurelio De Laurentiis das nossas intenções, mas depois de várias reuniões em pessoa e ao telefone, incluindo uma vivaz troca de ideias, eu posso apenas assumir que De Laurentiis não conseguiu entender o valor do meu cliente. Isto é absurdo, tendo em conta as estatísticas que mostram que Mário Rui é um dos melhores laterais da Serie A. Eu disse ao presidente, a Mário Rui e ao treinador [Rudi Garcia] que se chegarem propostas, iremos pedir uma transferência. Se um projeto convincente não surgir, então ele será apenas mais um jogador infeliz num plantel que está cheio deles", completou Giuffredi, numa clara postura de ataque.

Mário Rui representa o Nápoles há seis temporadas, tendo apontado sete assistências em 26 jogos na época passada, em que a equipa conquistou a terceira Serie A da sua história, 33 anos depois da última.