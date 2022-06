Agente de Dalot não contempla saída do United: "Esperamos que fique para a próxima época"

Lateral português deverá permanecer em Old Trafford, de acordo com o agente

Apesar da revolução que o Manchester United já aplica no plantel, com duas saídas já anunciadas esta quarta-feira, Diogo Dalot não contempla sair de Old Trafford, de acordo com o agente do português.

"Ele está muito feliz no Manchester United. A temporada correu bem em termos pessoais, mas, obviamente, não correu bem ao clube, dadas as suas expectativas. Mas esperamos que Diogo fique para a próxima temporada, com certeza", referiu Carlos Gonçalves ao portal 101greatgoals.

Já o colega de posição nos red devils, o inglês Aaron Wan-Bissaka, será visto como um dos elementos dispensáveis dos red devils, ao contrário de Dalot, de 23 anos, que deverá ser aposta de Erik ten Hag.

Diogo Dalot desfrutou de uma utilização regular no Manchester United, alinhando em 30 partidas no sexto classificado da Premier League.