Afonso Sousa: "O meu pai é a pessoa mais crítica em relação aos jogos que faço"

ENTREVISTA, PARTE III - Portugal vai ao Euro"2023 para chegar "o mais longe possível". Rui Jorge pede... diversão.

Qual é a meta desta Seleção de sub-21 para o Europeu deste ano?

-Portugal quer estar sempre na luta pelos títulos, quer jogar para ganhar nas fases finais. Não é segredo. O que queremos é desfrutar, somos uma seleção sobre a qual toda a gente fala e que dá gosto ver jogar. É isso que tem feito os nossos sub-21 ganharem tantos jogos, o míster Rui Jorge faz um grande trabalho. Estamos preparados para o que aí vem, vamos com o objetivo de chegar o mais longe possível, mas vamos defrontar seleções com jogadores habituados ao mais alto nível. Mas estamos preparados, vamos mostrar o nosso futebol.

Que sensações é que Rui Jorge vos transmite?

-Muita confiança. Nunca falou no objetivo de ganhar o Europeu, pede sempre que desfrutemos do jogo e que nos divirtamos em campo. As pessoas percebem que desfrutamos. Quem estiver melhor em todos os jogos será o vencedor. Fará parte do nosso trabalho demonstrar que estamos a esse nível.

SOLTAS

Ser treinado pelo pai? Sim, mas...

Ser treinado pelo pai, Ricardo, é algo que Afonso Sousa "quereria, mas que iria custar muito". "Pergunta muito difícil... O meu pai é a pessoa mais crítica em relação aos jogos que faço. Seria uma experiência única, como aconteceu com ele e o meu avô, mas, em simultâneo, não seria fácil lidar com as críticas", antecipa o jogador.



Os outros "tugas" e Fernando Santos

Na adaptação à Polónia, Afonso Sousa contou com a ajuda de vários compatriotas. "O Joel Pereira, o João Amaral e o Rebocho, que jogam comigo, ajudaram-me muito", conta, explicando que Fernando Santos, novo selecionador polaco, "está a gerar muita expectativa". "As primeiras impressões foram boas", garante.



Seleção principal é sonho "sem pressa"

Chegar à Seleção A é "um sonho", mas o criativo não quer queimar etapas: "É difícil chegar à seleção principal, ainda mais difícil é mantermo-nos. Eu quero chegar, mas não tenho pressa. É um objetivo, sempre foi, vou trabalhar para isso e quando acontecer vou ficar muito feliz."