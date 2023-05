Afonso Sousa: "Não penso em voltar a Portugal neste momento"

Em entrevista a O JOGO, o internacional sub-21 português desvenda os detalhes da primeira época no Lech Poznan e abre a porta a um futuro em patamares mais elevados. "Sonhar não custa", atira.

Com sete golos e três assistências pela equipa polaca, o criativo de 23 anos (recém-feitos) vai encantando os exigentes adeptos do Lech. Arranque foi "estranho", mas o foco pessoal foi a chave para encarrilar. Na memória está aquele jogo louco, mas inglório, com a Fiorentina (2-3), em Itália.

Está a realizar a melhor época da carreira como sénior. Houve um clique?

-Começou por ser um pouco estranha, porque nunca tinha estado num clube onde houvesse tanta rotatividade e, no início, não lidei bem com as mudanças constantes. Assim que encaixei com os colegas, equipa e país, comecei a focar-me mais no que era importante para mim dentro de uma equipa ofensiva. A nível de números está a correr muito bem. O clique foi o trabalho e a perceção de que tenho de me focar no que posso fazer para ajudar a equipa e não me preocupar tanto com o resto.