Afonso Sousa em Poznan para fechar contrato com o Lech

Extremo realiza amanhã, quarta-feira, os exames médicos e assina por quatro anos.

Afonso Sousa está a um pequeno passo de se tornar jogador do Lech Poznan. O JOGO sabe que o extremo chegou esta terça-feira à Polónia, na companhia do agente Filipe Macedo Alves, parceiro de Deco, e tem previstos para amanhã, quarta-feira, a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, válido para as próximas quatro temporadas.

O clube polaco comprometeu-se a pagar 800 mil euros pelo internacional Sub-21 português, cujos direitos económicos estavam divididos entre o Belenenses (55%) e o FC Porto (45%).