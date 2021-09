Advogado processará quem identificar ou difamar a alegada vítima de Rúben Semedo

Causídico foi instruído pela queixosa, que se diz violada pelo jogador português, a avançar para tribunal caso revelem o rosto ou denigram a personalidade da mesma

Alexis Kougias, advogado da jovem de 17 anos alegadamente violada por Rúben Semedo, futebolista português do Olympiacos, irá avançar com processos judiciais contra quem, via Internet, revelar a identidade ou fazer difamações da cliente.

"Fui instruído, pela minha cliente, a agir judicialmente contra qualquer pessoa que, por meio do Facebook ou Instagram, blogue ou site, se atreva a publicar fotos ou comentários difamatórios sobre a sua personalidade", referiu o causídico helénico.

Num comunicado enviado, na terça-feira, aos meios de comunicação social da Grécia, Alexis Kougias assegurou respeitar a "presunção de inocência" de Rúben Semedo e que a alegada vítima e a mãe "vão cooperar para provar a validade da denúncia" feita.

Ademais, o advogado solicitou o direito à privacidade da jovem de 17 anos e da respetiva mãe. "Nem a vítima, nem a sua mãe, vão aparecer em qualquer meio de comunicação e pedimos que a nossa decisão seja respeitada", pode ler-se.

O caso despontou quando, na passada segunda-feira, Rúben Semedo foi detido em casa, nos arredores de Atenas, pelas autoridades gregas por ser suspeito de violação de uma menor de 17 anos após uma noite de convívio num bar em Opros.

A alegada vítima contou, no momento em que apresentou queixa, que foi violada, enquanto estava sob efeito de álcool, em casa do futebolista português, que declarou, esta terça-feira, estar inocente das acusações.

Rúben Semedo está, por agora, detido preventivamente numa esquadra localizada em Atenas, à espera de ser interrogado, pela primeira vez, por um procurador do Ministério Público grego, já que a audiência inicial ao jogador foi adiada.