Advogado francês de Rafael Leão negociou a renovação em Milão

Advogado francês tem procuração para representar o jogador. Jorge Mendes terá ficado fora de cena

A Gazzetta dello Sport antecipou que o Milan iria ter hoje uma reunião importante com representantes de Rafael Leão para dar mais um passo rumo à renovação do internacional português, e o encontro terá sido, esta tarde, com um advogado francês que tem procuração para representar o jogador.

Ainda não saiu um acordo definitivo para renovar (Leão tem contrato até 2024, cláusula de 150 milhões de euros, e clubes de peso interessados, como Chelsea e PSG), mas o processo vai evoluindo, sempre com a indemnização a pagar ao Sporting pela rescisão unilateral de 2018 como pano de fundo (o valor, com juros, já ascende a 20 milhões de euros).

Enquanto a Sky Sport Itália noticia que nem o pai de Rafael Leão nem Jorge Mendes estiveram nos escritórios do Milan, a Gazzetta frisa que o encontro foi com o citado advogado francês, sem revelar a sua identidade. E adianta ainda que, desta forma, Jorge Mendes estará fora de cena neste processo, embora com desejo de reentrar sobretudo numa eventual transferência. O encontro desta tarde na sede do clube foi com os diretores Paolo Maldini e Frederic Massara.

Na véspera, recorde-se, Massara jantou com o pai de Rafael Leão, após a Gala do Futebol Italiano que coroou o internacional português como o melhor jogador da última época na Serie A.