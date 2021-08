Advogado de Rúben Semedo revela alegada mensagem enviada pela jovem ao central

Stavros Georgopoulos garante que a jovem de 17 anos que acusa o jogador de violação enviou uma mensagem para voltarem a sair com Rúben Semedo.

Stavros Georgopoulos, advogado de Rúben Semedo, falou sobre a acusação de violação que recai sobre o central do Olympiacos no noticiário da ANT1 e vincou que a jovem de 17 anos, que se diz vítima, mandou mensagem para estar com o jogador no dia seguinte.

"Se eu for para uma casa e for violado, irei imediatamente embora. Aqui ela ficou em casa, encomendaram comida e se não fosse pela queixa ainda estariam a sair juntos. Não pode haver uma violação se a rapariga envia-lhe uma mensagem para eles voltarem a sair na noite seguinte", disse Georgopoulos, afirmando que há uma mensagem com tal conteúdo, enviada pela jovem. "Estamos a ser atacados,", garantiu.

"Amanhã vamos dar início ao interrogatório e eu gostaria de proteger o meu cliente, bem como recordar que tem direito a presunção de inocência. Uma rapariga sozinha procurou-o na sexta-feira à noite, perguntou se poderia ir ter com ele na companhia de uma amiga e depois aconteceu o que aconteceu", apontou ainda.

O internacional português, de 27 anos, foi detido na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, depois da jovem ter apresentado queixa junto das autoridades por alegada violação.

Em comunicado, a polícia helénica confirmou a detenção de um "cidadão estrangeiro acusado de violar um menor", que foi efetuada por elementos da Subdirecção de Proteção de Menores de Ática, revelando ainda que um outro cidadão, também estrangeiro, está acusado do mesmo delito, sem revelar o nome dos envolvidos.

O Olympiacos reagiu ao caso com um curta nota no site oficial.