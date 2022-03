Advogado aborda pré-acordo entre Figo e o Real Madrid: "Já me ofereceram milhões por ele"

Vicente Montes recordou a polémica transferência de Luís Figo para o Real Madrid, em 2000

Luís Figo deixou o mundo do futebol em choque há 22 anos, quando abandonou o Barcelona e foi revelado como reforço do grande rival Real Madrid, tendo inclusive sido um fator-chave que ajudou a que Florentino Pérez vencesse as eleições para a presidência do clube.

Em declarações ao jornal A Marca, Vicente Montes, advogado que desempenhou um papel ativo nas negociações com o internacional português, recordou a redação do pré-acordo que vinculou Figo aos merengues, admitindo que já lhe ofereceram quantias avultadas pelo documento.

Florentino Pérez, que na altura concorria para a presidência do Real Madrid, prometeu pagar 30 milhões de euros ao clube caso não conseguisse trazer Figo para a capital espanhola, tendo sido acordado um valor idêntico para a penalização que o jogador teria de pagar na eventualidade de voltar atrás no acordo.

Após o anúncio de que Figo iria trocar o Barça pelo Real Madrid, o antigo extremo foi alvo de várias ameaças, tendo inclusive chegado a reconsiderar a mudança, mas acabaria por ingressar nos merengues, a troco de 60 milhões de euros.

"O processo iniciou-se uns três meses antes das eleições. Ligaram-me o Paulo Futre e o José Veiga, que era empresário do Figo. O Paulo já me tinha perguntado antes, sem me dizer quem era o jogador, se se podia contratar um futebolista de uma forma concreta. Só umas horas antes da reunião é que soube que se tratava do Real Madrid e do Figo", começou por recordar Vicente Montes.

"Tratei de tudo com o José Luis del Valle, uma das pessoas mais importantes ao nível jurídico que conheci, além de advogado era o braço direito do Florentino. Quando chegou o dia de passar tudo para o papel, sentámo-nos até altas horas da madrugada e elaborámos o documento. Não podíamos fazer muitas consultas porque não havia precedentes e o caso exigia a máxima confidencialidade", detalhou, acrescentando que o pré-acordo com Figo "tinha umas quatro páginas".

"Já me ofereceram dinheiro muitas vezes por ele. Ultimamente voltou a falar-se do assunto, mas para mim é igual porque nunca o vou vender, a minha lealdade e a minha palavra valem mais", garante Montes, que revelou já ter recebido propostas de "alguns" milhões pelo documento, que guarda "em Cáceres".

O advogado explicou ainda que, após eleição de Florentino Pérez no Real Madrid, o clube foi obrigado a redigir um novo contrato junto de Figo: "Obviamente, porque naquele momento [da assinatura do pré-acordo] ele [Florentino Pérez] era apenas um candidato".