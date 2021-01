Adrien prepara-se para defrontar Ronaldo e lembra: "Quando eu estava no Sporting..."

Médio português da Sampdória terá pela frente o companheiro de Seleção no jogo contra a Juventus, este sábado. Em entrevista ao Tuttosport, Adrien Silva recorda um duplo embate entre ambos.

Primeiro duelo com Ronaldo em Itália: "Será a minha primeira vez contra o Cristiano em Itália, mas não a primeira vez que nos enfrentamos. Lembro-me em 2016 de dois jogos da Liga dos Campeões, quando eu estava no Sporting e ele estava no Real Madrid. Duas derrotas [do Sporting] por margens pequenas, também marquei um golo no jogo da segunda volta."

Portugal não é só Cristiano Ronaldo: "Obviamente que se fala mais do Cristiano, ele está sempre no centro das atenções. Mas Portugal tem conseguido mostrar muitos jovens nos últimos anos, em competições ao mais alto nível de clubes e da Seleção Nacional. Ganhámos títulos importantes como o Europeu de 2016 e a Liga das Nações, mas não esqueçamos que as equipas nacionais juvenis também ganharam títulos muito importantes."

Ídolo é... Tom Brady: "Sempre me revi nele, que sempre jogou pelos Patriots [agora está nos Buccaneers]. Uma verdadeira inspiração pelo estilo de vida e pela mentalidade vencedora. Agora mudou de equipa e, com os Tampa Bay, alcançou o Superbowl no seu primeiro ano. A 7 de fevereiro vai estar nesse grande jogo contra os Kansas City. Fantástico. Vou estar a torcer por ele."

Ajuda de Bruno Fernandes: "Antes de vir para Itália, falei com ele e com o Bruno Alves, dois amigos meus e futebolistas portugueses que conheciam a liga italiana. Estava à procura de informações sobre o vosso futebol e, em particular, queria perguntar ao Bruno sobre o clube e a cidade de Génova. Foi importante neste momento da minha carreira fazer a escolha certa para regressar a um nível elevado".

Objetivo de estar no Europeu deste ano: "É um objetivo muito concreto na minha cabeça. É por isso, repito, que era importante fazer a escolha certa no meu trabalho."