Adrien não se arrepende da saída mas garante: "Podia ter ficado para sempre no Sporting"

Adrien Silva, antigo médio do Sporting, explicou em entrevista ao "The Athletic" como se deu a mudança para o Leicester, em 2017, revelando que a transferência podia ter-se dado um ano antes.

O agora jogador da Sampdoria afirmou ainda que não se arrepende de ter rumado a Inglaterra, apesar de as coisas não terem corrido da melhor forma.

"Arrependimento? Não, nunca! O mais importante era o desejo que tinha de experimentar a Premier League. Não queria terminar a minha carreira sem jogar noutro país, noutra cultura e noutra grande liga. Por isso quis ir para o Leicester, para sair da minha zona de conforto", começou por garantir o médio, antes de admitir que não se importaria de ter continuado e terminar a carreira no emblema verde e branco.

"Sim, podia ter ficado para sempre no Sporting, porque foi lá que me fiz jogador e homem,. Cheguei lá com 12 anos. Foi uma longa caminhada... Dá um sentimento diferente à minha carreira, mas todos os passos que dei foram para me tornar melhor jogador".

"Quando decidi ir para o Leicester foi porque senti que precisava de testar os meus limites. Poderia ter corrido melhor, mas, agora que olho para trás, estou muito feliz por essa experiência, por ter tido a oportunidade de jogar nesse tipo de estádios. (...) As conversas começaram com o senhor Ranieri. Por uma ou outra razão, acabou por não acontecer [um ano antes]. O Sporting não aceitou a proposta, por isso fiquei. No ano a seguir tentaram de novo, já sem o Ranieri, e aconteceu", explicou.