Adrien Silva doa computadores a refugiadas afegãs: "Espero que aqui possam encontrar a paz"

Adrien Silva, médio da Sampdória, ofereceu dois computadores a duas refugiadas afegãs em Génova.

Adrien Silva, médio da Sampdória, ofereceu dois computadores a duas refugiadas afegãs em Génova, que chegaram a Itália em agosto graças aos corredores humanitários. As duas jovens são irmãs de Rahel Saya, jornalista e ativista afegã de 21 anos.

A doação do computador pelo jogador português faz parte da iniciativa promovida pelo Forum Economia Innovazione, que em Itália está a recolher computadores para depois serem distribuídos aos refugiados afegãos.

"Assim que me contaram a história destas raparigas, pensei imediatamente que ajudar era o mais correto a fazer. Acredito que que tenha sido muito difícil terem de fugir do seu país. Espero que aqui possam encontrar a paz e voltar a viver em liberdade. Espero manter-me em contacto e poder ajudá-las novamente no futuro, se necessário", referiu o jogador português.

"Assistir a um jogo de futebol e conhecer Adrien Silva vai ficar como uma grande memória. Ele é um dos jogadores mais talentosos e famosos da Sampdória. Mais uma vez, obrigado pela ajuda e por ter doado os computadores portáteis à Masoma e à Fátima", agradeceu Rahel, nas redes sociais.