Adjunto do Abel Ferreira tapa a boca em sinal de protesto no Brasileirão

Momento foi captado pela transmissão televisiva do Palmeiras-Corinthians, a contar para a terceira jornada do Brasileirão

O adjunto de Abel Ferreira, João Martins, protestou contra a arbitragem do Palmeiras-Corinthians, tapando a boca com um pano, como sinal de censura.

Tudo aconteceu depois do treinador Abel ter visto o cartão amarelo por protestar uma decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ato imediato, João Martins tapou a boca com um pano verde.

Recorde-se em apenas três jornadas do Brasileirão, Abel Ferreira foi expulso no primeiro dia, contra o Cuiabá, não esteve no banco contra o Vasco e voltou ao lugar contra o Corinthians.