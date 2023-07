Adjunto de Paulo Fonseca assume o comando do Valenciennes

Jorge Maciel deixa o Lille para orientar o clube da segunda divisão

Paulo Fonseca recebeu hoje Paulo Ferreira como novo adjunto, para ocupar a vaga deixada por Jorge Maciel. O antigo técnico da formação do Benfica deixa o Lille e vai orientar o Valenciennes, da segunda divisão francesa.

Jorge Maciel, técnico de 37 anos, já foi também adjunto no Celta de Vigo, no Nantes, no Rio Ave, no Arouca, no Belenenses, no Al Ittihad Tripoli, no Sanat Naft e no Al Dhafra.

O jovem técnico, que tinha chegado ao Lille pela mão de Luís Campos, assinou por dois anos com o Valenciennes.