Adjunto de Klopp deixa rasgados elogios a Diogo Jota: "É algo tão difícil de treinar..."

Diogo Jota já marcou depois do regresso à competição

Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp, falou sobre o internacional português.

Afastado da competição durante vários meses por lesão, Diogo Jota, avançado do Liverpool, regressou recentemente aos relvados e já juntou um golo aos muitos marcados esta época - são 10 em 21 jogos, com quase três meses de paragem.

Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp, deixou rasgados elogios ao internacional português, em declarações reproduzidas no site oficial dos reds.

"O [Diogo] Jota está no mesmo nível técnico que os nossos três da frente [Sadio Mané, Mo Salah e Roberto Firmino] - já disse isto antes e o mundo inteiro consegue vê-lo. Ser rápido e ser rápido mentalmente é uma combinação letal para um avançado, ele tem 'direcção' no seu jogo", começou por afirmar Lijnders, que entre 2008 e 2014 esteve no FC Porto.

"Diogo compreende que não se trata dele, trata-se dele, do Sadio [Mané], Bobby [Firmino], Mo [Salah], trata-se do união. É sobre Divock [Origi], Shaq [Shaqiri], Ox [Oxlade-Chamberlain], como todos eles podem relacionar-se e ajudarem-se uns aos outros. Adaptar-se ao nosso estilo de pressão não é fácil, mas com ele é muito natural", continuou.

"Isso diz muito sobre a rapidez com que ele se adaptou à equipa e a rapidez com que a equipa se adaptou a ele. É apenas qualidade pura como jogador de equipa e como pessoa", disse ainda, antes de concluir:

"Ele tem esse posicionamento na área, onde muitas vezes está no local certo no momento certo. Esta intuição na área, este instinto puro, é algo que é tão difícil de treinar... Continuo a achar muito difícil treinar esse atributo", concluiu.