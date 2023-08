Adjunto de Abel Ferreira suspenso por declarações sobre arbitragem

João Martins falou em conferência e disse que havia um sistema montado para o Palmeiras não ser campeão

João Martins, adjunto de Abel Ferreira, foi suspenso por três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, pelas declarações sobre arbitragem e um suposto sistema montado para o Palmeiras não ser campeão. O técnico falou após o empate do Palmeiras com o Athletico Paranaense (2-2), na 13.ª jornada do Brasileirão, no dia 2 de julho, numa partida na qual Abel estava suspenso.

"Pela saúde mental da equipa técnica, ainda bem que sou hoje eu aqui. No Brasil ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganharem. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Podemos ser expulsos as vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha. É simplesmente uma vergonha como é que aos três minutos se condiciona um jogo e depois vêm justificar com faltas e faltinhas. E não é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade", atirou na altura João Martins que, curiosamente, foi expulso este sábado ao sair de campo no final do jogo contra o Fluminense, por reclamar com o árbitro.

A CBF considerou as declarações de João Martins discriminatórias e racistas, um "desfile de grosserias e xenofobia".

Entretanto, a suspensão de três jogos caiu mal no Palmeiras, que vai recorrer da decisão. O Palmeiras considera que há diferença de tratamento, pois Luiz Felipe Scolari foi suspenso por situação semelhante apenas por dois jogos.