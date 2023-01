Adeptos vandalizam sede do Palmeiras e criticam direção: "Queremos jogadores"

Adeptos vandalizaram os muros da sede do Palmeiras após novo empate da equipa treinada por Abel Ferreira, criticando a direção presidida por Leila Pereira pela falta de reforços.

O Palmeiras empatou no domingo sem golos na receção ao São Paulo, para o campeonato paulista, resultado que deixou os adeptos desiludidos e com apupos para a direção presidida por Leila Pereira.

Após a partida, vários muros da sede do clube foram vandalizados pelos adeptos, que deixaram críticas à falta de reforços da equipa, que já perdeu Danilo e Gustavo Scarpa desde que se sagrou campeã brasileira, em 2022. "Direção fraca" e "Queremos jogadores" foram algumas das mensagens deixadas.

De resto, Abel Ferreira também abordou a falta de reforços da equipa após a partida, apelando à calma dos adeptos e garantindo que apenas precisa de novos jogadores caso mais alguém saia.

"Que fiquem calmos e tranquilos. Não consigo entender a ansiedade fora. Vejam clubes como o Liverpool. Não ganhou nada no ano passado com os mesmos jogadores e treinadores. Não vamos ganhar sempre. Gostamos de filé mignon, mas também precisamos comer coxinha de frango. Seguir um bom caminho para não cometer erros do passado. Precisamos de ser criteriosos. Não precisa entrar ninguém. Só se sair. Um ou dois jogadores, não mais do que isso. Não pode ser plano C. O plano C exige tempo que futebol não tem. Futebol é resultado", vincou.

Desde o arranque do campeonato paulista, o Palmeiras registou uma vitória e dois empates, somando cinco pontos.

