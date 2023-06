Sucessão de Luís Castro: três treinadores portugueses na mente dos adeptos

Jesus lidera uma sondagem feita no Brasil. Vítor Pereira surge depois e Bruno Lage também em destaque.

Luís Castro está a caminho do Al Nassr, da Arábia Saudita, e no Brasil já se especula sobre quem será o sucessor no Botafogo. O Globoesporte fez uma sondagem sobre o tema e às 19h30 desta quinta-feira os preferidos dos adeptos eram portugueses.

Com 17,13 por cento dos votos, Jorge Jesus surge no topo da lista, seguindo-se Vítor Pereira (16,55%), treinador que teve uma passagem infeliz pelo Flamengo após orientar o Corinthians. Sobre o primeiro, as esperanças serão muito poucas, uma vez que Jesus está, conforme O JOGO deu conta, muito perto de assumir a seleção da Arábia Saudita.

Com Rogério Ceni no último lugar do pódio, com 13,04%, destaque para a presença de Bruno Lage no quarto posto (11,66%).

André Villas-Boas é outro técnico português presente nesta eleição, mas sem reunir grande "simpatia" por parte dos adeptos: 2,47%