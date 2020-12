Adeptos invadem treino do Vasco e pedem explicações a Sá Pinto

Descontentamento é motivado pelos maus resultados da equipa, que está em zona de descida e não vence há seis jogos em todas as provas

Elementos de uma claque organizada do Vasco da Gama invadiram hoje o centro de treinos do clube para pedirem justificações pelos maus desempenhos da equipa. Ricardo Sá Pinto foi um dos alvos que centrou as atenções do adeptos e o técnico português não fugiu às responsabilidades.

De acordo com o "Globoesporte", Sá Pinto chegou-se à frente e esteve a dialogar com alguns adeptos, refutando uma afirmação que lhe foi atribuída pela Imprensa brasileira e que originou o descontentamento dos fãs cruzmaltinos.

"Não disse que estava tudo bem", frisou o treinador português, ao elementos da "Torcida Organizada Ira Jovem Vasco", que deixou um alerta: "Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o Fluminense."

O Vasco da Gama não vence há seis jogos em todas as provas, foi eliminado da Taça Sul-americana (equivalente à Liga Europa) e está no 17.º do Brasileirão, lugar que implica a descida à Série B.