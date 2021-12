"Adeptos? Fez-me recordar quando a Luz e a Bombonera estavam cheias"

Renato Paiva, treinador português do Independiente del Valle

Treinador português levou o Independiente del Valle a um inédito título de campeão no Equador.

Renato Paiva, que fez história ao tornar o Independiente del Valle campeão equatoriano de futebol pela primeira vez na sua história, em declarações à televisão "Gol TV", deixou elogios aos adeptos do clube, comparando o ambiente por eles criado aos do Estádio da Luz [Benfica] e da Bombonera [Boca Juniors].

"Apoiaram-nos desde o início até ao fim. Foi um ambiente incrível aquele que se viveu no estádio. É admirável a energia que eles têm", começou por elogiar.

"Fez-me recordar quando o estádio do Benfica [Luz] e a Bombonera [estádio do Boca Juniors] estavam cheios. No fim, alguns adeptos pediram-me para tirar uma foto e disseram: "Mister, foi um título merecido"", concluiu.