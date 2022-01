Adeptos do Wolves elegem José Sá como o melhor em dezembro

Guardião manteve, em cinco jogos disputados no último mês de 2021, a baliza a zeros em três deles e só foi batido por duas vezes. Compatriota Rúben Neves ficou em terceiro lugar

José Sá, dono e senhor da baliza do Wolverhampton, convenceu a massa adepta do clube do Molineux ao ser eleito como o melhor futebolista do plantel durante o passado mês de dezembro, revelou, esta sexta-feira, o emblema da Premier League.

O guardião internacional português, substituto de Rui Patrício, superou a "concorrência" de Romain Saiss (24%) e de Rúben Neves (14%), segundo e terceiros classificados, respetivamente, ao obter 43% dos votos atribuídos pelos fãs dos "lobos".

Em cinco jogos disputados pelo Wolves em dezembro, José Sá, que logrou o prémio individual pela segunda vez esta época (primeiro foi atribuído em setembro), manteve a baliza a zero em três deles e sofreu apenas dois golos.