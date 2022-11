Adeptos do Valência estão descontentes e exibem tarja: "Contra a máfia de Mendes"

Grupo de adeptos colocou uma tarja na cidade espanhola contra o empresário português.

A influência de Jorge Mendes no Valência é evidente, sendo que o empresário português mantém uma relação próxima com Peter Lim, proprietário do clube de La Liga, tendo sido o intermediário de vários negócios que colocaram no clube alguns jogadores portugueses, exemplos de João Cancelo e Gonçalo Guedes.

Quem não está nada agradado com a "parceria" são mesmo muitos dos adeptos "che", que fizeram a insatisfação notar-se, na noite de terça-feira, ao colocarem uma tarja na cidade, contra o agente.

Na tarja podia ver-se a imagem de Jorge Mendes na figura da mítica personagem do filme "O Padrinho" e a mensagem "Contra a máfia de Mendes".

De salientar que o Valência não vence desde o início de outubro e ocupa o 10.º lugar da Liga espanhola .