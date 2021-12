Os fãs que participaram na homenagem ao treinador português reconhecem, sobretudo, a excelente caminhada na Liga Europa, onde o Spartak venceu um grupo onde também figuravam o Nápoles, o Leicester e o Légia de Varsóvia.

Em mais uma demonstração de carinho por Rui Vitória, um grupo de adeptos do Spartak de Moscovo partilhou um vídeo de aproximadamente 30 minutos no Youtube a agradecer o trabalho realizado por este no clube.

Recorde-se que o treinador português se encontra livre no mercado após ter rescindido por mútuo acordo com o emblema moscovita na sequência da má campanha no campeonato, mas também de sérias divergências com a Direção. Pode ver o vídeo em baixo