Adeptos do Marselha reforçam apoio a Villas-Boas: veja bem o que fizeram

Treinador português viu o seu nome nas bancadas do Estádio Vélodrome

Depois de o Marselha ter recentemente contratado o inglês Paul Aldridge com o objetivo de começar a trabalhar melhor no mercado de transferências, nomeadamente no que diz respeito à eventual venda de jogadores para Inglaterra, o que terá originado uma fricção entre Villas-Boas e o presidente Jacques-Henri Eyraud, os adeptos do emblema francês puseram-se do lado do português.

Ontem, sábado, antes do embate do Marselha frente ao Angers, que terminou empatado 0-0, os adeptos presentes no estádio voltaram a mostrar o seu apoio ao treinador luso, formando com cartolinas o nome do antigo técnico do FC Porto.