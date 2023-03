Adeptos do Liverpool adaptam música de Fernando Torres para Jota: "Imprevisível"

Adeptos dos reds alteraram a letra de uma música que costumavam cantar para o avançado espanhol.

Nos últimos jogos do Liverpool, os adeptos têm dedicado uma música a Diogo Jota que se assemelha bastante a outra que cantavam quando Fernando Torres brilhava na equipa, entre 2007 e 2010, com o internacional português a ter reagido a essa "atualização" num vídeo partilhado esta quarta-feira pelo clube.

Em entrevista à rubrica "Off The Pitch", o avançado dos reds foi questionado sobre a música, mostrando-se deliciado por receber o mesmo carinho do que o antigo colega de equipa no Atlético de Madrid, retirado dos relvados desde 2019.

"Para mim, tenho de dizer que isso torna tudo mais especial, porque eu gostava muito dele [Torres]. Quando assinei pelo Atlético de Madrid, o meu primeiro jogo foi um particular e joguei na frente com ele, o que foi bom. Eu ainda tenho a fotografia no meu telemóvel. E agora, termos a mesma música, é algo imprevisível", reagiu Jota.

​​​​​​​Confira a letra atual da canção:

"He"s 5ft 10″, he"s Portuguese, (Ele tem 1, 78m, é português)

Jota, Jota,

"He gets the ball, he scores again, (Ele recebe a bola, marca outra vez)

Jota, Jota,

He"s f*cking boss, he"s hard to mark, (Ele é um patrão do c..., é difícil de o marcar)

He took the p*ss at Goodison Park, (Ele humilhou-os em Goodison Park)

Diogo Jota plays for Liverpool" (Diogo Jota joga pelo Liverpool)