Adeptos do Flamengo entusiasmam-se com áudio de Jorge Jesus e sonham com o regresso

Treinador diz que tem de ficar na Turquia "até maio" e os adeptos já sonham com o seu regresso no verão

Um áudio de uma conversa de Jorge Jesus com o jornalista Gabriel Reis, que tem um canal no Youtube sobre o Flamengo chamado "Paparazzo Rubro-Negro", está a deixar os adeptos do clube brasileiro na expetativa e com vontade de voltar a ter o português à frente da equipa, rendendo no verão Vítor Pereira.

"Estou em viagem, jogamos amanhã [contra o Sevilha, na Liga Europa]. Aqui na Turquia está um frio que até fico maluco. Mas pronto, tem que ser, até chegar maio", disse Jorge Jesus.

Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até final da época, mas a última jornada do campeonato turco disputa-se em maio.

Jesus ganhou campeonato e Taça Libertadores pelo Flamengo, o que faz os adeptos do "mengão" ficarem saudosos, até porque os resultados de Vítor Pereira estão a desiludir.

Os adeptos é que se entusiasmaram com o áudio de Jorge Jesus e nos comentários do canal de Youtube sucedem-se os pedidos para JJ voltar e os elogios ao técnico, considerado o único com capacidade para endireitar o emblema rubro-negro.