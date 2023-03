Adeptos do Flamengo chamaram "burro" a Vítor Pereira, que reagiu: "Compreendo"

Declarações do treinador do Flamengo, no final do encontro com o Fluminense (2-1), que bateu o grande rival para conquistar a Taça Guanabara, no final da primeira fase do campeonato carioca

Críticas dos adeptos: "Compreendo os adeptos. Porque, como eu, se frustram, porque depois de tanto trabalho, de os jogadores acreditarem e fazer o que deviam, e de perdermos a final, é difícil explicar. Uma bola parada, aos trambolhões. É difícil explicar. Estamos convictos que vamos chegar forte para disputar o carioca."

Contrariedades: "O que tem prejudicado o trabalho são as lesões. Se estivéssemos completos, teríamos mais opções. Há muita gente de qualidade fora. Dadas as circunstâncias, quero lembrar que o Pedro e o Varela são jogadores que só estavam aqui por ser uma final. Eles não estavam em condições normais para nos ajudar. Pedro vem de uma lesão, fez apenas um treino. O Varela veio porque teve de vir, mas está lesionado. Thiago Maia, Erick Pulgar, David Luiz, Filipe Luís e Victor Hugo estão lesionados. Mesmo assim, fizemos uma primeira parte brilhante, jogámos de forma agressiva. Pressionámos. Fizemos dois golos, um deles anulado. Golos limpos, na minha opinião. Devíamos ter ido para o intervalo a vencer por 2-0."

Futuro: "Estamos a trabalhar focados em fazer a equipa evoluir. Os jogadores estão com compromisso. Quem trabalha connosco sente essa união, estamos no caminho certo. Para consolidar o trabalho, as vitórias têm de aparecer."