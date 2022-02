Adeptos do Flamengo chamam "burro" a Paulo Sousa, que relativizou: "Faz parte"

Técnico português apupado durante a partida contra o Audax que o Flamengo venceu

Depois da derrota caseira face ao Fluminense, o Flamengo regressou às vitórias, ao bater o Audax Rio, por 1-2. Apesar do resultado positivo, Paulo Sousa não se livrou de críticas e de um insulto bem direto que o próprio tratou de desvalorizar.

"Os adeptos têm muita paixão, sabemos que as coisas acontecem há anos com treinadores e jogadores. Conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima. E outras vezes criticam-te", afirmou, no final, questionado sobre o "burro" que se ouviu desde a bancada.

Paulo Sousa prosseguiu a ideia, preferindo não valorizar em demasia a opinião dos adeptos que vão aos estádios.

"Isso faz parte do nosso dia a dia. E são eles que acabam por ter sempre razão porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles levam a que sejam diferentes hoje e amanhã", explicou.