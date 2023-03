Danilo, médio do Paris Saint-Germain e da Seleção portuguesa, deu uma entrevista aos canais oficiais do clube francês. O clube falou com a mãe do jogador, Quinta Djata, e com o primeiro treinador de Danilo, Rui, que ajudaram a contar o percurso de vida do internacional português.

Danilo já mostrava ser "acima da média para a idade dele" com oito ou nove anos, apontou o treinador, falando num miúdo "com muito potencial". "Ele esteve sempre convencido de que iria tornar-se futebolista profissional", disse também. "Tinha um caráter forte, mas era muito responsável e muito bem comportado. Era sempre o capitão das equipas, era um líder e uma referência no Arsenal 72 [clube de Mem Martins] e também para os outros miúdos", recordou.

A mãe da Danilo lembrou a passagem pelo FC Porto, onde teve "sucesso" e era "adorado" pelos adeptos e onde também foi capitão.

