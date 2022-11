Adeptos do Corinthians loucos com possibilidade de Lage e até perguntam pela sogra

Ex-treinador do Wolverhampton e do Benfica tem sido apontado ao Timão

Nos últimos dias Bruno Lage tem vindo a ser apontado como uma forte hipótese a ser o principal sucessor de Vítor Pereira no comando técnico do Corinthians. E ao que parece, a avaliar pelas manifestações nas redes sociais, essa ideia é do agrado dos adeptos do clube de São Paulo.

Foram milhares aqueles que fizeram questão de ir ao Instagram do ex-treinador do Wolverhampton e do Benfica, pedir para que assuma a liderança do Timão, recorrendo, inclusivamente, a mensagens com humor para cativar o treinador. Um adepto questionou Bruno Lage: "A sua sogra está bem?". Mas isto tem uma razão de ser.

É que Vítor Pereira não renovou o contrato com o Corinthians, alegando razões familiares, entre eles um problema de saúde da sogra.