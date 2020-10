Adeptos do Botafogo invadem conta de treinador português

Muitas solicitações para o técnico assumir o comando da equipa brasileira

Uma página de Ricardo Sá Pinto nas redes sociais tem recebido nos últimos dias mensagens pessoais de dezenas de adeptos do Botafogo.

Na sua generalidade, os indivíduos afetos ao Fogão pedem que o português venha a ser o próximo treinador da equipa, isto num contexto em que a direção do clube está a equacionar a saída de Paulo Autuori, que atualmente ocupa o cargo.

"Vem para o Botafogo" ou "vem treinar o Fogão!" são algumas das mensagens deixadas pelos torcedores.

O Botafogo não ganha há nove jogos no Brasileirão, ocupando a penúltima posição da tabela.

Após a derrota caseira com o Bahia por 2-1, na madrugada desta quinta-feira, o treinador Paulo Autuori reconheceu a péssima qualidade de jogo: "O que faltou foi futebol. Nós não jogámos e quando é assim, a responsabilidade do coletivo é minha. Tão simples como isto. Não tem nenhuma dificuldade. Hoje foi um jogo horroroso, muito ruim, e todos nós sabemos disso. Foi uma equipa sem mudanças de velocidade e de direção, e sem ideias", afirmou o treinador.

Há muito que o nome de Sá Pinto é associado ao clube do Rio de janeiro. No início de setembro passado, inclusive, a cadeia informativa "UOL" descobriu uma bronca relacionada com o assunto. Segundo garantem, um adepto do Botafogo fez-se passar por dirigente e contactou diversos empresários ligados a treinadores no sentido de poderem vir a treinar o clube.

Os portugueses Ivo Vieira e Sá Pinto terão sido dois dos técnicos contactados, segundo a "UOL".

Na mensagem, enviada por meio da conta "botafogocontatofutebol767@gmail.com", o citado adepto, de nome Anderson Firmino Lopes, apresentava-se como "um dos diretores de futebol do Botafogo de Futebol e Regatas, do Brasil, mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro", questionando depois os treinadores se tinham "a intenção de trabalhar no futebol brasileiro e qual a média salarial" que pretendiam auferir.

A "UOL" contactou na altura o clube para saber se havia alguma ligação ao adepto em causa, tendo recebido resposta negativa do mesmo. Ou seja, o Botafogo não reconhecia qualquer direito a Anderson Lopes de ter feito aquilo que fez.