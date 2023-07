Adeptos do Botafogo invadem as redes de Bruno Lage: "Pára de inventar! "

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Botafogo não foi além de um empate com o Santos e os adeptos queixaram-se da postura calma do treinador português

Bruno Lage leva dois empates em dois jogos no Botafogo, primeiro com o Patronato (Taça Sul-Americana) e agora com o Santos (Brasileirão), e os adeptos estão a ficar irritados.

Esta segunda-feira invadiram as suas redes sociais atacando a sua postura demasiado calma no banco de suplentes e as suas opções táticas.

"Está muito parado, estava lesionado? Quer um café? Um Red Bull?", escreveram.

"Mexe o menos possível, se você quiser fazer da sua forma vamos perder", juntaram outro adeptos. "Pára de inventar, pelo amor de Deus. Que o jogo de hoje sirva de lição", prosseguiram, como pode ver nas imagens.