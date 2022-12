Adeptos com João Félix: "Fica, não vás embora". Assista ao vídeo

Fãs do Atlético de Madrid pediram ao jogador para não deixar o Atlético de Madrid

O nome de João Félix aparece quase diariamente na Imprensa espanhola como estando na porta de saída do Atlético de Madrid, com clubes como Arsenal ou Chelsea fortemente interessados, mas os adeptos colchoneros não querem ver o português partir.

"Fica João" e "não vás embora" foram algumas das frases ouvidas esta manhã à saída do treino do Atlético de Madrid, no Cerro del Espino.

João Félix foi o jogador mais aclamado pelos adeptos do Atlético e o que ficou mais tempo a dar autógrafos, um total de 15 minutos.