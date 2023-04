Acordo alcançado entre Milan e Rafael Leão: clube italiano assume dívida ao Sporting

Segundo o portal Relevo, já há um entendimento. Rossoneri pagam a dívida ao Sporting e o jogador ainda é aumentado

Segundo o jornalista Matteo Moretto, em notícia publicada no portal Relevo, o Milan e Rafael Leão já chegaram a uma base de entendimento para a renovação do contrato do atacante.

Com base na mencionada informação, o Milan assume a dívida do jogador ao Sporting (16,5 milhões de euros mais juros, relativos à rescisão unilateral com os leões em 2018).

Rafael Leão terá ainda um aumento e passará a auferir cinco milhões de euros por época, tornando-se num dos mais bem pagos do clube rossoneri.

O acordo final está pendente dos objetivos desta época, nomeadamente de conseguir a qualificação para a próxima Champions.

O contrato atual de Leão expira em 2024.