Acordo feito: há mais um português a caminho do Brasileirão

Pepa vai ser o novo treinador do Cruzeiro. Viaja nos próximos dias para Belo Horizonte.

Pepa vai ser o novo treinador do Cruzeiro, emblema que voltou, esta época, ao Brasileirão, depois de ter vencido a série B na época passada. O técnico português, 42 anos, tinha sido demitido do Al-Tai (Arábia Saudita), no final de janeiro, e agora vai aumentar o contingente de treinadores lusos no futebol canarinho. Sucederá a Paulo Pezzolano, que demitiu-se depois de falhar o acesso à final do campeonato mineiro.

O JOGO sabe que o acordo está fechado e o treinador, bem como a restante equipa técnica, viajam para Belo Horizonte nos próximos dias, para serem apresentados no clube que é detido pelo ex-jogador Ronaldo "Fenómeno".

Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Brigantino), António Oliveira (Coritiba), Ivo Vieira (Cuiabá) e Luís Castro (Botafogo) são os outros treinadores portugueses no Brasileirão de 2023.

O Cruzeiro, recorde-se, foi orientado por Paulo Bento em 2016. Por outro lado, o conjunto de Minas Gerais será o oitavo clube na carreira de Pepa, começada, no que diz respeito a equipas seniores, na Sanjoanense tendo, entretanto, passado por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, V. Guimarães e Al Tai.