"Achei que devia mostrar o meu respeito, mesmo sem adeptos no estádio"

Avançado do Liverpool referiu que ainda "falta muito campeonato" e vê a equipa em crescimento após um mau momento. Recorda também o golo marcado ao Wolverhampton.

Autor do golo da vitória do Liverpool frente ao Wolverhampton, que permitiu aos reds ficarem a cinco pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, Diogo Jota revelou-se otimista quanto ao futuro do campeão inglês.

"Depois da paragem temos de voltar como estávamos. É preciso pensar apenas em nós. Ainda faltam jogar muitas partidas, pelo que, se ganharmos, tenho a certeza de que podemos garantir um lugar na Champions", afirmou o jogador de 24 anos.

Ao site do clube, o extremo explicou ainda por que razão não festejou o tento com que derrotou a equipa que representou entre 2017 e 2020: "Achei que devia mostrar o meu respeito, mesmo não havendo adeptos no estádio. Entendi que era algo que tinha de fazer, mas vencer o jogo foi mais importante."