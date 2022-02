Abordagem do Corinthians não convenceu Rui Vitória

Rui Vitória ​​​​​​​não está disposto a assumir nenhum clube até final da presente temporada.

O Corinthians continua à procura de um substituto para Sylvinho no comando técnico e a ter no mercado português um campo de recrutamento preferencial. Depois de nomes como Vítor Pereira, Paulo Fonseca ou Luís Castro terem sido apontados como hipóteses para treinar o Timão, na quarta-feira a imprensa brasileira acrescentou o nome de Rui Vitória.

O JOGO sabe que o emblema brasileiro fez uma abordagem ao técnico, que saiu do Spartak de Moscovo em dezembro passado, mas este preferiu não deixar avançar o processo porque não está disposto a assumir nenhum clube até final da presente temporada.

No estrangeiro, além do clube russo, Rui Vitória também orientou os sauditas do Al Nassr.