Abel volta ao Brasil e deixa garantia: "Somos equipa romântica e pragmática"

Técnico campeão da Libertadores quer manter toada de sucesso do Palmeiras

Abel conquistou a Taça Libertadores e a Taça do Brasil e, depois de uns dias em Portugal, onde foi homenageado várias vezes, voltou ao Brasil. "As férias foram muito boas. Fui carregar o meu coração de energia e amor para distribuir pelos meus jogadores. Nunca estive longe com as tecnologias. Tive a oportunidade de acompanhar o que se estava a fazer. Mas é sempre bom voltar a um sítio onde foste feliz, onde queres continuar a ser feliz com estes jogadores, que de facto trabalharam muito bem. O mais importante é reforçar toda a nossa atenção paras decisões que aí vem, treinando sério para estar preparado para as batalhas", explicou à televisão oficial do Palmeiras

Interessado em lutar pelos títulos com o clube paulista, o técnico de Penafiel deixa garantias. "Estamos confiantes para a nova época, sabemos as elevadas expectativas e vamos trabalhar para que sejam correspondidas. Vamos ser mais exigentes e mais disciplinados. Todos querem ocupar o nosso lugar, temos de proteger os nossos títulos, da mesma forma que sempre fizemos: Perceber que todos somos um. Somos uma equipa um bocadinho romântica, mas pragmática também. Sabemos que se jogarmos sempre bonito nem sempre vamos ter resultados, tal como se jogarmos muitas vezes de forma pragmática. Não prometemos títulos, mas lutar para vencer em todos os jogos", afirmou, sem prometer títulos.