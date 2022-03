Abel visa arbitragem e fala do planeamento do Palmeiras: "Sei que o adepto quer..."

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após o triunfo sobre o Corinthians de Vítor Pereira, por 2-1, em jogo em atraso da sexta jornada do "Paulistão".

Vitória dedicada aos adeptos: "Quero dedicar esta vitória aos nossos adeptos. A todos eles, sem exceção. Hoje realmente todos fomos um. Hoje o "chiqueiro" pegou fogo. Senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Já que exigem que a equipa mantenha esta atitude, o que interessa para a família palmeirense é que estejamos todos juntos: a equipa, a direção e os adeptos. Hoje vocês foram o 12º jogador que nos empurrou, mesmo sofrendo um penálti que na minha opinião não é penálti."

Críticas à arbitragem: "Fico curioso, porque na televisão não falam na falta antes sobre o Murilo [no lance que deu origem ao penálti do Corinthians] e porque não mostram repetição do lance do Dudu dentro da área [possível penálti a favor do Palmeiras]. A televisão deve fazer isso e é responsável por passar todas as imagens. Não sei se é penálti sobre o Dudu, mas segundo informações que me chegaram, nem repetição houve. Temos de ser criteriosos e hoje só houve falta de critério. Marcaram falta no Dudu, que eu disse que é falta de "ginásio", de ombro. O árbitro marcou. Depois não viu a falta sobre o Murilo e marcou o penálti. O critério tem de ser igual."

Elogios ao planeamento da direção: "Mais do que nunca sinto e sei o que é palmeirense. Vamos ficar bem fechados. Plantel, direção e adeptos. Acreditem que estamos a trabalhar e que esta direção é muito responsável. Sei que o adepto quer, eu também quero, mas não podemos perder equilíbrio financeiro e desportivo. É para chegar ao final de cada mês e todos funcionários receberem o que têm de receber. Queremos sempre mais e melhor, mas sinto orgulho na responsabilidade que nosso clube tem. O Palmeiras é um exemplo para muitos clubes brasileiros."

Muito trabalho pela frente: "A equipa tem muito para trabalhar e crescer. No Brasil as pessoas empolgam-se muito, temos de ser humildes e temos muito trabalho a fazer pela frente. A nossa equipa é jovem, tem presente e futuro. O que vem de fora é igual, o que eu controlo é o trabalho, dependo dos meus jogadores. Toda a minha energia vai para eles. Tudo que vem de fora, positivo ou negativo, pode fortalecer-nos. É fundamental que estejamos unidos. Quanto mais unidos estivermos, mais temidos vamos ser."