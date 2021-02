Abel Ferreira tornou-se herói no Palmeiras e esta tatuagem diz tudo

Advogado de 31 anos e adepto do Palmeiras tatuou fotografia de Abel Ferreira "como forma de agradecimento"

José Wilker Rodrigues, advogado de 31 anos e adepto do Palmeiras, tatuou uma fotografia de Abel Ferreira com a língua de fora e a taça na mão após a conquista da Libertadores, frente ao Santos, com um triunfo por 1-0.

"Escolhi o Abel como forma de agradecimento. Ele mudou tudo no Palmeiras. Era uma equipa desacreditada até então. Ele tem o lema que "todos somos um", e eu sinto isso, que somos todos um, inclusive os adeptos", começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

"A foto significa a alegria pela glória eterna e por se tratar do primeiro título dele como técnico profissional, por tudo que vem fazendo pelo Palmeiras, com uma identificação imediata e muito respeito com o clube e os adeptos", continuou, prometendo também nova tatuagem em caso de conquista do Mundial de clubes.

O tatuador Ricardo Soares, especialista em imagens de personalidades do desporto, foi o autor da "obra".

"Era uma imagem com muitos detalhes, então foi muito trabalhoso. Fazer a medalha no pescoço, com as letras lá... Mas ficou porreiro no fim", afirmou.