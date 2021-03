Abel vinca diferenças em relação a Jesus e aponta outra referência: "De longe!"

Treinador português do Palmeiras voltou a elogiar José Mourinho.

O ainda curto - mas vitorioso - percurso de Abel Ferreira ao leme do Palmeiras já rendeu diversas comparações com Jorge Jesus, uma vez que o atual técnico do Benfica também fez furor no futebol brasileiro, conduzindo o Flamengo à vitória na Taça Libertadores, tal como o Verdão em janeiro deste ano.

Contudo, Jesus não é a principal referência de Abel. A garantia foi deixada pelo próprio, em entrevista ao programa "Bola de Vez", da ESPN Brasil. O técnico penafidelense aproveitou ainda para deixar bem claras as diferenças em relação ao colega de profissão e compatriota.

"Primeiro, eu sou uma pessoa completamente diferente do Jorge Jesus. Não podemos misturar as pessoas, eu tenho um caráter, ele tem sessenta e muitos anos, eu tenho 42, somos pessoas completamente diferentes. Ele foi meu treinador, para quem não sabe. Foi meu treinador. Teve muito competência enquanto treinador, foi um técnico com quem aprendi", referiu Abel Ferreira, apontando outro nome como grande modelo a seguir: José Mourinho.

"Falando dos treinadores portugueses, a referência, o expoente máximo, de longe, de longe é o Mourinho, de longe, de longe! Por tudo que ganhou e nos clubes em que venceu", rematou Abel, que já tinha falado sobre o "Special One" num excerto anterior da entrevista.