Abel vem a Portugal e não vai orientar Palmeiras durante parte do Paulistão

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Treinador português tem salientado em diversas ocasiões as saudades que tem da família.

Abel Ferreira juntou ontem, domingo, a conquista da Taça do Brasil à da Taça Libertadores, vencendo o Grémio por 2-0 na segunda mão da final da prova. No fim da partida, o treinador português voltou a destacar as saudades da família, que agora vem visitar.

De acordo com o Globoesporte, Abel Ferreira está de folga desde esta segunda-feira, vindo a Portugal rever a família, e só regressará ao Palmeiras a 19 de março.

Assim, o treinador luso não orientará a equipa durante parte do Paulistão, falhando três jogos e voltando ao Brasil antes do clássico com o São Paulo.

"Vamos todos ter [folga]. É justo. Mas vamos continuar competitivos. Fizemos uma planificação muito bem feita, vamos revezar-nos. Todos temos de ter calma com o Paulistão e baixar um pouco a expectativa, mas vamos ver o que os rapazes são capazes de fazer em contexto de dificuldade e oportunidade. Se vão continuar com esta ambição e coragem de se desafiarem e crescer a cada dia. O Paulistão está aí para isso", afirmou após mais uma conquista.

"Tenho de ir [a Portugal]. Não há outra forma. Acho que é merecido. A nossa equipa técnica vai dividir-se. O interesse do clube vai estar sempre acima dos individuais, mas temos de fazer aqui alternadamente uma pausa. Peço desculpa se não me virem no banco, mas os jogadores sabem que estarei presente todos os dias. Mas tenho de atravessar o atlântico, carregar energias e voltar outra vez", concluiu.