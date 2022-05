Abel: "Vejam o que o Guardiola disse. Eu não jogo, não chuto, não cruzo..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Declarações do treinador do Palmeiras após o jogo com o Juazeirense, para a Taça do Brasil.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu em casa o Juazeirense por 2-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Brasil de futebol, numa partida em que esteve a perder, mas conseguiu dar a volta.

"Os serviços mínimos obrigatórios era ganhar o jogo, e fizemos isso. Os meus jogadores tentaram, criaram, além dos dois golos tivemos mais quatro chances, tivemos posse de bola. Faltou qualidade nas nossas execuções, mas eles fecharam-se em cima da área com dez jogadores", afirmou o técnico português após o jogo.

"Foi um jogo difícil, deveríamos ser nós os primeiros a fazer golo. Não conseguimos. Olhando para as equipas de São Paulo, todos tiveram dificuldades em ganhar. Queríamos uma vantagem maior, não conseguimos, mas fizemos o serviço. A nossa obrigação é ganhar e passar, essa é nossa responsabilidade", vincou.

Abel também foi questionado sobre Atuesta, médio colombiano de 24 anos, ex-Los Angeles FC, que não passa por um grande momento de forma. "Sim, não está no seu melhor momento. Não gosto de esconder. Vocês gostam de meter o dedo num jogador, mas são todos. Não é só um. É verdade, ele está a complicar um pouquinho o jogo dele, naqueles passes fáceis que enervam todos e que não pode falhar. Tem de entender um pouco da posição", comentou, citando mesmo Guardiola. "Vejam o que o Guardiola disse quando perguntaram se era mais fácil quando era jogador ou agora, que é treinador. Eu não jogo, eu não chuto, não cruzo, não passo. Eu coloco os jogadores no campo, mas quem faz a diferença são eles. Estamos a falar de um jogador que acabou de chegar, é estrangeiro, tem qualidade. Vocês mesmo escreveram que tinha não sei quantas assistências...".

A jogar em casa, o Palmeiras viu o Juazeirense, da Série D, adiantar-se no marcador logo aos cinco minutos, com um golo de Nildo Petrolina, que passou pelo futebol português, mas a equipa de Abel Ferreira empatou aos 13, por Breno Lopes. Na segunda parte, um golo de Gustavo Scarpa, aos 69, garantiu o triunfo do Palmeiras, que fez a sua estreia na competição.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 11 de maio.