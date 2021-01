Abel: Ferreira "Se uma pessoa diz que você não presta... O ser humano é assim"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a goleada por 4-0 frente ao Corinthians.

A equipa: É sempre importante ver a equipa com um jogo coletivo muito forte. Eles conseguem perceber que, jogue quem jogar, a estrela é a equipa. A forma como competem vê-se em campo, jogue quem jogar. Isso agrada-me, mas não me satisfaz, porque não ganhamos nada."

Jogo a jogo: "Penso a cada jogo. Não vou alterar a minha postura. Temos de fazer uma gestão da energia e jogar na máxima força. Os jogadores sabem e sentem que são todos importantes, que têm responsabilidades, que precisamos de todos. Isso deixa-me confiante. Jogue quem jogar, a equipa continua com uma ideia muito forte. Só é possível com união, força, crença. Gastamos energia naquilo que controlamos, que é jogar futebol e dar o nosso melhor em busca de vencer."

Corinthians: "É uma bela equipa, não perdia há sete jogos, extremamente consistente, com tempo para treinar, teve uma semana para se preparar e sabíamos que seria difícil. Não só pelo técnico e tático, mas pelo mental. Não é só um jogo, é um dérbi contra o maior rival, em casa. Os três pontos são a maior satisfação que podemos dar aos adeptos".

Recuperação mental: "A minha função é ser treinador. Dedico mais tempo à minha profissão do que nunca e sei perfeitamente que cada jogo tem a sua história. Tínhamos uma vantagem contra o River que psicologicamente estava lá instalada. Já falei da dor da perda, que é maior que a dor do ganho, quem joga na bolsa e tem ações sabe e sente o que estou a falar. Começámos a sentir que estávamos a perder a vantagem, a cabeça fica cansada, o corpo não responde. Conseguimos num momento difícil juntar a equipa, quando um jogador do River foi expulso tivemos dois avançados para provocar, não correu bem, é fundamental que quando a equipa não jogue no seu melhor, ganhe. Foi uma grande derrota, mas fruto de um trabalho. Cada jogo tem a sua história, e os jogadores sabiam que era preciso seguir adiante, limpar as cabeças, aprender com o que se passou. Não vamos ganhar sempre, mas é essa atitude que queremos ver nos nossos jogadores."

Lidar com vitórias e derrotas: "Vou falar do mesmo, a dor da perda e do lucro. Se perdesse hoje, iria pra casa com muita dor, ia sofrer. Sei como sou. Ganhando, encaro de forma normal, não consigo ter o mesmo sentimento da perda e do ganho. Muitas vezes temos pessoas que nos cumprimentam e falam que você fez um bom trabalho. Podem ser cinco, seis, dez pessoas. Mas se uma diz que você não presta, vamos para casa focados no que essa pessoa disse, em vez de valorizar os elogios. O ser humano é assim. Temos que usar o que temos no meio das duas orelhas a nossa favor. As montanhas são muito grandes, tivemos uma há dois dias, outra hoje, outra a seguir, temos de descer, subir... Precisamos de todos na máxima força mental, física, tática."