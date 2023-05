Abel sobre o escândalo das apostas no futebol brasileiro: "É lamentável"

Técnico português do Palmeiras comentou o assunto do momento do futebol brasileiro. Caso Operação Penalidade Máxima já levou à identificação de dezenas de arguidos, que terão aceitado dinheiro em troca de determinados cartões num determinado jogo

O escândalo das apostas continua a marcar de forma clara a atualidade do futebol brasileiro. O caso Operação Penalidade Máxima já identificou e acusou dezenas de jogadores e ex-jogadores, mas Abel Ferreira garante que o desporto-rei vai ultrapassar o momento mais sensível.

"O futebol é maior que toda as polémicas e já tivemos tantas. Vai sobreviver. O que posso dizer é que é lamentável, mas o futebol, para mim, é isto que vimos aqui (encontro contra o Grémio). Acredito que as entidades farão o seu trabalho de excelência. O futebol vai sobreviver e continuar", explicou, no final do encontro contra o Grémio (4-1), referente à quinta jornada do Brasileirão.

Eduardo Bauermann, jogador do Santos, é o arguido mais famoso de toda a operação, que também acusa, entre quase duas dezenas de atletas e ex-atletas, Fernando Neto, do São Bernardo, que atuou no Paços de Ferreira, em 2014.