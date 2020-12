Abel segue em alta no Palmeiras e já sonha repetir o feito de Jesus

Gabriel Menino fez o terceiro golo do Palmeiras

Equipa brasileira venceu o Libertad e está nas meias-finais da Libertadores.

Abel Ferreira continua em alta no comando técnico do Palmeiras. A equipa brasileira, orientada pelo português, garantiu na madrugada desta quarta-feira a passagem às meias-finais da Taça Libertadores, prova que Jorge Jesus venceu no último ano pelo Flamengo.

Depois do empate a um golo no Paraguai, o Palmeiras não deu chances ao Libertad, do ex-Benfica Cardozo, e triunfou por 3-0 em casa.

Gustavo Scarpa inaugurou o marcador aos 21', seguindo-se os golos de Roni (68') e Gabriel Menino (82').

Vencedor da prova em 1999, o Palmeiras tinha chegado pela última vez às meias-finais em 2018, quando foi eliminado pelo Boca Juniors. O Verdão fica agora à espera do desfecho da eliminatória entre River Plate, da Argentina, e Nacional, do Uruguai. Na primeira mão, a formação argentina venceu por 2-0.