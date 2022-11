Abel revela próximos craques do Palmeiras e diz: "Mundial? Vou andar de calções e chinelos"

Declarações este domingo no Thinking Football Summit.

Abel Ferreira participou este domingo no Thinking Footbal Summit, com uma intervenção por videoconferência para partilhar a sua experiência como treinador do Palmeiras e revelar parte do conteúdo do seu livro "Cabeça Fria, Coração Quente".

Quando explicava a articulação com o departamento de formação, cuja responsabilidade é do seu adjunto Vítor Castanheira, Abel aproveitou para anunciar os próximos jogadores que se tornarão mediáticos: "Ultimamente fala-se muito do Endrick, já se falou do Veron e do Danilo. Fiquem atentos aos nomes do Estevão e do Guilherme, vão ouvir falar muito deles também", garantiu.

No final, Abel Ferreira reagiu à questão em torno dos treinadores brasileiros versus portugueses: "A competência de um treinador não tem nacionalidade. Há treinadores portugueses bons e outros menos bons, há treinadores brasileiros bons e outros menos bons. Até considero uma ofensa quando falam dessa dicotomia entre Portugal e Brasil. Há ideias diferentes, mas isso ajuda-nos a crescer. Em todas as áreas é assim. A competência não tem idade, nem nacionalidade. Paulo Autuori e Scolari são referências para mim. Um foi-me buscar à II Liga, o outro convocou-me para a Seleção Nacional. Foi só para treinar porque não joguei, mas não deixou de ser uma experiência incrível", lembrou.

Sobre o Mundial e à forma como o vai acompanhar, atirou: "Vou andar de calções e chinelos. O futebol é importante, mas vou dedicar-me ao que é realmente importante, à minha família, que é o meu equilíbrio."